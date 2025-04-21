О том, почему обливаются водой в Поливальный понедельник – пишет Lifestyle24.

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Поливальный (или Обливной) понедельник – это первый понедельник после Пасхи, который в Украине традиционно отмечают обливая друг друга водой. Это веселое действо имеет глубокие дохристианские корни. Вода издавна символизировала очищение, обновление и жизненную силу. Наши предки верили, что обливание водой поможет "смыть" злую энергию, обеспечит здоровье и удачу на весь год.

Кроме того, молодые мужчины обливали девушек на выданье, демонстрируя таким образом свою заинтересованность. В народе говорили: "Если девушку не облили на Поливальный понедельник – ей будет сложно найти пару".

Почему именно в понедельник Понедельник после Пасхи считался днем радости, когда люди уже отпраздновали Воскресение Христа и могли позволить себе веселье.

В разных регионах Украины эта традиция имела свои особенности. Например, на Закарпатье существовал обычай погружать девушек в реку. Парни караулили у водоемов, а когда видели девушку, хватали ее и несли к воде. В других местностях парни приходили к дому девушки, кричали: "Пришли мыть!" и, когда она выходила, трижды лили воду ей на руки. Девушка умывалась и дарила парням писанки.

Теперь в городах все чаще обливание – это веселый флешмоб. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе часто устраивали большие "водяные баталии" прямо в центре города.