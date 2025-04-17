Телец, Дева и Козерог, астрологи считают, что вы – воплощение искренности и внутренней эстетичности, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы – надежные и стабильные, как скала. Они не обманывают, потому что не терпят, когда их водят за нос. Честность этого знака зодиака – это проявление уважения к себе и к другим. Если он что-то пообещал, то обязательно это выполнит.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девы стремятся к порядку, поэтому не переносят лжи – ни в себе, ни в других. Этот знак зодиака может всегда прямо в глаза рассказать горькую правду без прикрас, но с добрыми намерениями.

Гороскоп для Дев

Козерог

Этот знак зодиака очень ответственный и честный. Козероги не дают пустых обещаний и не играют в манипуляции. Им важна репутация, поэтому они всегда отдают предпочтение честности.

Гороскоп для Козерогов

Ожидание для кого-то может быть настоящим вызовом. Для некоторых знаков зодиака оно может приравняться к какой-то каторге.