Овен, Дева и Рыбы, попробуйте сохранять спокойствие, анализировать ситуацию и не принимать поспешных решений. Поддержка близких людей поможет преодолеть этот период, пишет LifeStyle24.

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Овен

Конец недели для Овнов может стать настоящим испытанием на выносливость. Возможно, узнаете о чем-то, что заставит пересмотреть взгляды на определенного человека или ситуацию. А усталость от однообразной работы выльется в море слез.

Гороскоп для Овнов

Дева

До конца этой недели эмоции Дев могут зашкаливать. В профессиональной сфере руководство может не оценить ваши усилия, что заставит усомниться в собственных силах. Астрологи рекомендуют не закрываться в себе и не накручивать негативных мыслей. Совсем скоро ситуация изменится к лучшему.

Гороскоп для Дев

Рыбы

Определенные обстоятельства выйдут из-под контроля. В конце недели придется столкнуться с задержками, неудачами или неоправданными ожиданиями. На работе предполагается конфликт с коллегами или руководством, что вызовет эмоцию раздражения.

Гороскоп для Рыб

Некоторые после расставания с партнером умеют поддерживать отношения на уровне дружеских. Для них это нормальное развитие событий.