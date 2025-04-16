Близнецы, Весы, Стрелец и Водолей, вы счастливцы, которые умеют любить без привязанности, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Близнецов называют мастерами общения. Они не любят драм, поэтому легко переходят от одних отношений к другим. Не расценивают бывших партнеров как "врагов", а считают их потенциальными друзьями, с которыми можно обсудить жизнь.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весы поддерживают гармонию даже в завершенных отношениях. Они редко ссорятся и всегда стараются разойтись красиво. Этот знак зодиака часто поддерживает бывших и умеет оставаться в хороших отношениях.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Стрельцы не держат зла, ведь считают, если что-то не сложилось – значит так должно было быть. Они умеют прощать и могут предложить остаться друзьями без лишних эмоций.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

У Водолеев дружба стоит на первом месте, даже в романтических отношениях. Если чувства исчезают, этот знак зодиака стремится продолжить общение в другом формате, особенно если партнер был для него еще и другом.

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