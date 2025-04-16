Близнюки, Терези, Стрілець та Водолій, ви щасливці, які вміють любити без прив'язаності, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюків називають майстрами спілкування. Вони не люблять драм, тому легко переходять від одних стосунків до інших. Не розцінюють колишніх партнерів як "ворогів", а вважають їх потенційними друзями, з якими можна обговорити життя.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези підтримують гармонію навіть у завершених стосунках. Вони рідко сваряться й завжди намагаються розійтись красиво. Цей знак зодіаку часто підтримує колишніх і вміє залишатись у хороших стосунках.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Стрільці не тримають зла, адже вважають, якщо щось не склалось – значить так мало бути. Вони вміють пробачати й можуть запропонувати залишитись друзями без зайвих емоцій.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

У Водоліїв дружба стоїть на першому місці, навіть у романтичних стосунках. Якщо почуття зникають, цей знак зодіаку прагне продовжити спілкування в іншому форматі, особливо якщо партнер був для нього ще й другом.

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