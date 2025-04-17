Овен, Діва та Риби, спробуйте зберігати спокій, аналізувати ситуацію та не ухвалювати поспішних рішень. Підтримка близьких людей допоможе подолати цей період, пише LifeStyle24.

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Овен

Кінець тижня для Овнів може стати справжнім випробуванням на витривалість. Можливо, дізнаєтесь про щось, що змусить переглянути погляди на певну людину чи ситуацію. А втома від одноманітної роботи виллється у море сліз.

Гороскоп для Овнів

Діва

До кінця цього тижня емоції Дів можуть зашкалювати. У професійній сфері керівництво може не оцінити ваші зусилля, що змусить засумніватись у власних силах. Астрологи рекомендують не закриватись у собі й не накручувати негативних думок. Зовсім скоро ситуація зміниться на краще.

Гороскоп для Дів

Риби

Певні обставини вийдуть з-під контролю. Наприкінці тижня доведеться зіштовхнутись з затримками, невдачами чи невиправданими очікуваннями. На роботі передбачається конфлікт з колегами або керівництвом, що викличе емоцію роздратування.

Гороскоп для Риб

Дехто після розставання з партнером уміє підтримувати стосунки на рівні дружніх. Для них це нормальний розвиток подій.