Близнюки, Лев і Терези, нові знайомства можуть перерости у справжню дружбу, яка триватиме все життя. Не бійтесь робити перший крок назустріч новим людям, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Комунікабельність і чарівність Близнюків допоможе їм отримати багато можливостей для нових знайомств і романтичних пригод. Їхня енергія та відкритість приверне у життя хороших людей, які ніколи не зрадять.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Природна харизма Левів допоможе встановити міцні дружні зв'язки з новими людьми. Серед усіх знайомих буде лише 2-3 людини, які можуть бути потенційними найкращими друзями. Звертайте увагу на спільні зацікавлення та рівень комунікабельності.

Гороскоп для Левів

Терези

Кінець весни для Терезів стане часом гармонії у стосунках із друзями. Крім того, відкритість допоможе завести нові знайомства, які мають усі шанси перерости у глибоку дружбу. Астрологи переконані, що вдасться зустріти не одну споріднену душу.

Гороскоп для Терезів

Травень – місяць для здійснення мрій. Комусь неабияк пощастить з реалізацією бажання.