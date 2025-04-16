Овен, Лев і Стрілець, нетерплячість часто буває мінусом, але є й ознакою пристрасті до життя, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни мають девіз по життю: "Хочу негайно!". Це вогняний знак, який звик діяти миттєво. Будь-яка затримка викликає роздратування, тому, якщо змусити Овнів чекати, то готуйтесь до бурі емоцій.

Гороскоп для Овнів

Лев

Цей знак зодіаку переконаний, що все має відбуватись відповідно до їхнього графіка. Леви вважають, що очікування – це прояв неповаги до них. Тому якщо не бажаєте втрати довіру людини, яка народжена під цим знаком, не змушуйте її нервувати через затримки.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Стрільці завжди перебувають у русі, швидко ухвалюють рішення й так само швидко хочуть бачити результат. Очікування для них – втрата часу, який вони б могли використати на пригоди чи нові знання.

Гороскоп для Стрільців

Літо не за горами, тому час готуватись до відпустки. Комусь пощастить вирушити у подорож мрії.