Овен, Лев и Стрелец, нетерпеливость часто бывает минусом, но является и признаком страсти к жизни, пишет LifeStyle24.
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Овен
Овны имеют девиз по жизни: "Хочу немедленно!". Это огненный знак, который привык действовать мгновенно. Любая задержка вызывает раздражение, поэтому, если заставить Овнов ждать, то готовьтесь к буре эмоций.
Гороскоп для Овнов
Лев
Этот знак зодиака убежден, что все должно происходить в соответствии с их графиком. Львы считают, что ожидание – это проявление неуважения к ним. Поэтому если не хотите потери доверия человека, который рожден под этим знаком, не заставляйте его нервничать из-за задержек.
Гороскоп для Львов
Стрелец
Стрельцы всегда находятся в движении, быстро принимают решения и так же быстро хотят видеть результат. Ожидание для них – потеря времени, которое они бы могли использовать на приключения или новые знания.
Гороскоп для Стрельцов
Лето не за горами, поэтому время готовиться к отпуску. Кому-то повезет отправиться в путешествие мечты.