Що не можна робити під час повного місячного затемнення 2025: суворі заборони

У ніч з 13 на 14 березня відбудеться повне місячне затемнення. Його ще називають "Кривавим Місяцем", адже супутник входить у повну тінь Землі.

Навколо цього астрономічного явища існує безліч прикмет, яких дотримувалися наші предки у давнину. Що не можна робити під час повного місячного затемнення – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити під час повного місячного затемнення 2025

У народі вірили, що у день місячного затемнення не рекомендується ухвалювати важливі рішення. Річ у тім, що цей період може спотворювати сприйняття реальності та негативно вплинути на подальше життя людини. Також варто уникати конфліктів і суперечок з рідними, адже емоції в цей час загострюються, тому існує високий ризик посваритися та втратити близькі стосунки.

Водночас не рекомендується починати нові справи, змінювати місце проживання, укладати угоди чи робити великі покупки. Наші предки вважали, що будь-які починання в цей період можуть мати несприятливі наслідки. Крім цього, слід відмовитися від вживання алкоголю, надмірного переїдання та шкідливих звичок, оскільки організм у цей час особливо вразливий.

Повне місячне затемнення / Фото Freepik

Коли буде Місячне затемнення 2025

Повне місячне затемнення зазвичай відбувається, коли Земля стає між Сонцем і Місяцем, повністю закриваючи його від сонячного світла. У цей момент наш супутник опиняється в повній тіні планети, через що набуває незвичного червонуватого відтінку.

За даними NASA, "Кривавий Місяць" розпочнеться 14 березня, близько 6 ранку в Україні, й триватиме шість годин. Водночас фаза повного затемнення відбудеться між 8:26 та 9:21 за київським часом.