Телець, Терези та Водолій, місячне затемнення може викликати певні емоційні зміни та потрясіння. Конфлікти, розрив відносин чи раптові зміни у житті – це найменше, до чого варто підготуватись, пише Lifestyle24.

До теми 3 знаки зодіаку, на яких негативно вплине повне місячне затемнення 13-14 березня

Телець

У період місячного затемнення особливу увагу варто звернути на зміни у стосунках з близькою людиною. Раптово виявиться, що тривалий час вас тримали у суцільній брехні. Однак одним розчаруванням не обійдеться, адже від цієї особи варто очікувати більш болючого удару.

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Терези

Місячне затемнення принесе у життя Терезів фінансові проблеми. Доведеться дуже швидко змінювати бюджет і витягати запаси. Це буде раптова ситуація, яка вимагатиме негайних дій. Якщо впораєтесь із цим викликом, то зможете компенсувати витрачені ресурси.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Домашні справи візьмуть гору у період повного місячного затемнення. Про власні потреби доведеться на певний час забути, що може сильно вдарити по загальному настрою. Спробуйте налаштуватись на позитив, адже усе це тимчасово.

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