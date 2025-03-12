Телец, Весы и Водолей, лунное затмение может вызвать определенные эмоциональные изменения и потрясения. Конфликты, разрыв отношений или внезапные изменения в жизни – это наименьшее, к чему стоит подготовиться, пишет Lifestyle24.

К теме 3 знака зодиака, на которых негативно повлияет полное лунное затмение 13-14 марта

Телец

В период лунного затмения особое внимание стоит обратить на изменения в отношениях с близким человеком. Внезапно окажется, что длительное время вас держали в сплошной лжи. Однако одним разочарованием не обойдется, ведь от этого человека стоит ожидать более болезненного удара.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Лунное затмение принесет в жизнь Весов финансовые проблемы. Придется очень быстро менять бюджет и вытягивать запасы. Это будет внезапная ситуация, которая потребует немедленных действий. Если справитесь с этим вызовом, то сможете компенсировать потраченные ресурсы.

Гороскоп для Весов

Водолей

Домашние дела возьмут верх в период полного лунного затмения. О собственных потребностях придется на время забыть, что может сильно ударить по общему настроению. Попробуйте настроиться на позитив, ведь все это временно.

Гороскоп для Водолеев

Четыре знака зодиака не умеют говорить "нет": гороскоп открыл все секреты.