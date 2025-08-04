За кілька днів в Україні відзначатимуть Преображення Господнє. За новоюліанським календарем, це свято припадає на 6 серпня.

У цей день трохи послаблюються харчові обмеження, які діють під час Успенського посту. Так, вірянам дозволяється їсти рибні страви та пити червоне вино. Детальніше про історію, традиції та заборони Преображення Господнього – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Преображення Господнє 2025: історія та традиції свята

Це велике християнське свято засноване на події, описаній у трьох Євангеліях, а саме від Матвія, Марка та Луки. Перед своїми стражданнями Ісус Христос взяв з собою апостолів Петра, Якова та Івана й піднявся з ними на високу гору Фавор. Там, під час молитви, Спаситель преобразився перед ними. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Згодом учні також побачили пророків Мойсея та Іллю, які розмовляли з Ісусом про Його майбутню жертву в Єрусалимі. Через деякий час усі присутні побачили хмару, з якої пролунав голос Бога-Отця: "Це Син Мій улюблений, Його слухайтеся". У той момент люди переконалися у божественній природі Ісуса Христа.

Що цікаво, в Україні Преображення Господнє отримало ще й народну назву – Яблучний Спас. Це пов'язано з давнім звичаєм у цей день освячувати плоди нового врожаю, зокрема яблука. Зазвичай на Спас люди приносять кошики з фруктами до храму, де священник їх окроплює свяченою водою. Так, віряни висловлюють подяку Богові за плоди землі та просять благословення на наступні врожаї.

Преображення Господнє 2025 / Фото Pinterest

Що не можна робити на Преображення Господнє 2025?