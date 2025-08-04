Наближається Преображення Господнє 2025: важливі традиції та заборони свята
- Преображення Господнє відзначається 6 серпня за новоюліанським календарем.
- На Преображення Господнє освячують плоди нового врожаю, зокрема яблука, та дотримуються ряду заборон, таких як уникання важкої праці та конфліктів.
За кілька днів в Україні відзначатимуть Преображення Господнє. За новоюліанським календарем, це свято припадає на 6 серпня.
У цей день трохи послаблюються харчові обмеження, які діють під час Успенського посту. Так, вірянам дозволяється їсти рибні страви та пити червоне вино. Детальніше про історію, традиції та заборони Преображення Господнього – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Не пропустіть Що не можна робити в Успенський піст 2025: заборони й прикмети на цей період
Преображення Господнє 2025: історія та традиції свята
Це велике християнське свято засноване на події, описаній у трьох Євангеліях, а саме від Матвія, Марка та Луки. Перед своїми стражданнями Ісус Христос взяв з собою апостолів Петра, Якова та Івана й піднявся з ними на високу гору Фавор. Там, під час молитви, Спаситель преобразився перед ними. Його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Згодом учні також побачили пророків Мойсея та Іллю, які розмовляли з Ісусом про Його майбутню жертву в Єрусалимі. Через деякий час усі присутні побачили хмару, з якої пролунав голос Бога-Отця: "Це Син Мій улюблений, Його слухайтеся". У той момент люди переконалися у божественній природі Ісуса Христа.
Що цікаво, в Україні Преображення Господнє отримало ще й народну назву – Яблучний Спас. Це пов'язано з давнім звичаєм у цей день освячувати плоди нового врожаю, зокрема яблука. Зазвичай на Спас люди приносять кошики з фруктами до храму, де священник їх окроплює свяченою водою. Так, віряни висловлюють подяку Богові за плоди землі та просять благословення на наступні врожаї.
Що не можна робити на Преображення Господнє 2025?
- Не варто шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується їсти яблука, поки вони неосвячені.
- Не слід лаятися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не можна лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не варто важко працювати в полі та на городі.
- Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти, бо триває Успенський піст.
- Не слід розважатися та веселитися.
- Не можна ображати тварин.
- Не варто влаштовувати гучні вечірки та справляти весілля.