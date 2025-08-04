В этот день немного ослабляются пищевые ограничения, которые действуют во время Успенского поста. Так, верующим разрешается есть рыбные блюда и пить красное вино. Подробнее об истории, традициях и запретах Преображения Господня – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

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Преображение Господне 2025: история и традиции праздника

Этот великий христианский праздник основан на событии, описанном в трех Евангелиях, а именно от Матфея, Марка и Луки. Перед своими страданиями Иисус Христос взял с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на высокую гору Фавор. Там, во время молитвы, Спаситель преобразился перед ними. Его лицо засияло, а одежда стала белой как свет. Впоследствии ученики также увидели пророков Моисея и Илью, которые разговаривали с Иисусом о Его будущей жертве в Иерусалиме. Через некоторое время все присутствующие увидели облако, из которого раздался голос Бога-Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте". В тот момент люди убедились в божественной природе Иисуса Христа.

Что интересно, в Украине Преображение Господне получило еще и народное название – Яблочный Спас. Это связано с древним обычаем в этот день освящать плоды нового урожая, в частности яблоки. Обычно на Спас люди приносят корзины с фруктами в храм, где священник их окропляет святой водой. Так, верующие выражают благодарность Богу за плоды земли и просят благословения на следующие урожаи.

Преображение Господне 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя делать на Преображение Господне 2025?