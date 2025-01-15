Коли святкуватимемо Преображення Господнє у 2025 році за новим календарем
Преображення Господнє – одне з дванадцяти найважливіших свят у церковному календарі. У цей день віряни згадують, як Ісус Христос явив Божественне єство своїм учням.
Традиційно християни вирушають до церкви та освячують фрукти, зокрема яблука. Коли відбудеться Преображення Господнє у 2025 році – розповідає 24 Канал.
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Преображення Господнє: історія свята
За Євангелієм, Ісус Христос вирушив на гору Тавор разом з трьома апостолами – Петром, Яковом й Іваном. Святі піднялися на вершину, після чого Син Божий почав молитися. У цей момент Спаситель перевтілився – його обличчя засяяло, а одяг набув білого кольору. Тоді раптово прийшли пророки Мойсей та Ілля й почали розмовляти з Ісусом. Через деякий час усі несподівано почули голос з неба: "Це Син мій улюблений, що його Я вподобав. Його слухайтеся". Водночас Христос попросив своїх учнів не розповідати нікому про те, що сталося, поки Він не воскресне з мертвих.
Зазвичай у цей день люди відвідують святкові літургії у церквах. Віряни освячують фрукти у храмах, зокрема яблука, сливи, виноград і груші. Що цікаво, свято Преображення Господнє має іншу назву – Яблучний Спас.
Коли буде Преображення Господнє у 2025 році
У вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змінилися – вони змістилися на 13 днів назад.
За старим стилем, Преображення Господнє відзначають 19 серпня. Втім, за новим календарем, його святкують на 13 днів раніше. У 2025 році віряни зустрінуть Преображення Господнє 6 серпня.