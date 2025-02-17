Найтепліші привітання з Днем ангела Мар'яни 2025: щирі слова у прозі й віршах

17 лютого в Україні відзначають День ангела Мар'яни. Подаруйте позитив своїм рідним, які мають сьогодні іменини.

24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Мар'яни у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм друзям і близьким, яким хочете підняти настрій.

Цікаво З Днем ангела Мар'яни 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025: проза, картинки й вірші

З Днем Мар'яни вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

І стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Мар'яні помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Хай Мар'яну нашу ангел оберігає,

І в усьому, завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З Днем ангела, Мар'яно! Нехай у твоїх очах завжди блищить вогник радості! Нехай кожна мить твого життя буде наповнена любов'ю, удачею і відмінним настроєм! Бажаю тобі залишатися такою розкішною красунею і з кожним днем тільки розквітати, немов прекрасна троянда!

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем ангела Мар'яни! Нехай кожен день дарує відчуття свята, радості і яскравих фарб. Удачі, успіхів у всіх робочих справах, турботи, підтримки, любові в справах особистих. Нехай збуваються мрії, цілі будуть досягнуті, а рівень задоволення свого життя зростає з кожним днем!

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Мар'яночко, вітаю тебе з Днем ангела. Олійними фарбами або аквареллю, малюй або пиши справжні шедеври щастя і своєї любові. Бажаю тобі, Мар'яно, здоров'я, міцних сил, яскравих посмішок, частих приводів для свята, удачі й натхнення. Будь завжди красива, життєрадісна і чудова!

Привітання з Днем ангела Мар'яни 2025 / Колаж LifeStyle24

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Щиро вітаю тебе, Мар'яно, з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

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З Днем ​​ангела Мар'яни! Бажаю міцного здоров'я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!