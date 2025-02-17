24 Канал подготовил искренние поздравления с Днем ангела Марьяны в стихах, картинках и прозе. Отправьте их своим друзьям и близким, которым хотите поднять настроение.

Интересно С Днем ангела Марьяны 2025: самые красивые картинки-поздравления с именинами

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025: проза, картинки и стихи

З Днем Мар'яни вітаю,

Здоров'я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало.

Щоб хліб завжди був на столі,

І стрічались добрі люди на путі.

Хай Матінка Божа тебе оберігає,

І завжди з тобою в дорогу ступає.

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Мар'яні помагає,

Ангел покровитель!

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Хай Мар'яну нашу ангел оберігає,

І в усьому, завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

С Днем ангела, Марьяна! Пусть в твоих глазах всегда блестит огонек радости! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет наполнено любовью, удачей и отличным настроением! Желаю тебе оставаться такой роскошной красавицей и с каждым днем только расцветать, словно прекрасная роза!

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем ангела Марьяны! Пусть каждый день дарит ощущение праздника, радости и ярких красок. Удачи, успехов во всех рабочих делах, заботы, поддержки, любви в делах личных. Пусть сбываются мечты, цели будут достигнуты, а уровень удовлетворения своей жизни растет с каждым днем!

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Марьяночка, поздравляю тебя с Днем ангела. Масляными красками или акварелью, рисуй или пиши настоящие шедевры счастья и своей любви. Желаю тебе, Марьяночка, здоровья, крепких сил, ярких улыбок, частых поводов для праздника, удачи и вдохновения. Будь всегда красивая, жизнерадостная и замечательная!

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Искренне поздравляю тебя, Марьяна, с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе лишь одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.

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С Днем ангела Марьяны! Желаю крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!