Имя Марьяна имеет несколько версий происхождения: первая – от мужского варианта Марьян, который образовали из латинского языка и означает "морской"; вторая – от сочетания имен Мария, которое трактуется как "госпожа" или "любимая", и Анна, которое переводится как "благодать". Марьяны – очень яркие и энергичные женщины, которые сочетают в себе силу воли и чувствительность. Обладательницы этого имени имеют мягкий характер и любят помогать другим, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.

Не пропустите Самые теплые поздравления с Днем ангела Марьяны 2025: искренние слова в прозе и стихах

По случаю Дня ангела Марьяны наша редакция подготовила волшебные картинки-поздравления. Отправьте их своим друзьям и знакомым, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Марьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Марьяны

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Марьяны праздновали именины 2 марта, а сейчас их имеют – 17 февраля.