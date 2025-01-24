Найтепліші привітання з Днем ангела Оксани 2025: зворушливі слова у прозі, віршах і картинках
- 24 січня в Україні святкують День ангела Оксани, і багато власниць цього імені отримують привітання.
- 24 Канал підготував добірку привітань у картинках, прозі та віршах.
24 січня українці відзначають День ангела Оксани. Власниць цього імені в Україні багато, тож їх варто привітати зі святом.
24 Канал підготував гарні привітання у картинках, прозі й віршах з Днем ангела Оксани. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним і друзям, хто сьогодні святкує іменини.
Цікаво З Днем ангела Оксани 2025: красиві картинки-привітання з іменинами
Привітання з Днем ангела Оксани 2025: картинки, проза й вірші
Оксано, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець оберігає і захищає від усіх бід. Бажаю тобі завжди відчувати тепло та підтримку рідних.
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Нехай у день твого святого
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Оксано,
Прийми привітання!
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Оксано, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб небесний опікун дарував тобі безліч хороших якостей, щоб ти завжди пишався тим ім'ям, що подарували батьки.
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Оксано, вітаю з щирого серця з Днем ангела. Бажаю тобі наснаги, мудрості та завзятості. Йди по життю з вірою в себе та прагненням до перемоги. Нехай твоє життя буде сповнене коханням та щасливими моментами. З іменинами!
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Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Оксані побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!
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З Днем ангела, Оксано! Бажаю тобі бездоганного здоров'я, щасливого життя і корисних та потрібних речей у ньому. Нехай твої мрії стають якнайшвидше реальністю, а твої близькі й рідні люди ніколи тебе не засмучують.
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Вітаю, Оксано, з Днем ангела! Бажаю бути оптимістом, адже твій ангел-охоронець обов'язково захистить тебе від усіх негараздів. Бажаю вірити в себе, прагнути до кращого і завжди досягати бажаного. Оксано, нехай кожен світанок приносить з собою енергію і натхнення. Нехай кожен захід обіцяє виконати мрію. Успіхів тобі й всіх благ!
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Дорога Оксано, нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого. З Днем ангела!