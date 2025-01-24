24 Канал подготовил красивые поздравления в картинках, прозе и стихах с Днем ангела Оксаны. Сохраните их себе заранее и отправьте своим родным и друзьям, кто сегодня празднует именины.

Интересно С Днем ангела Оксаны 2025: красивые картинки-поздравления с именинами

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025: картинки, проза и стихи

Оксана, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть ангел-хранитель оберегает и защищает от всех бед. Желаю тебе всегда чувствовать тепло и поддержку родных.

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Нехай у день твого святого

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Оксано,

Прийми привітання!

Поздравление с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Оксана, поздравляю с именинами! Желаю, чтобы небесный опекун дарил тебе множество хороших качеств, чтобы ты всегда гордился тем именем, что подарили родители.

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Оксана, поздравляю от всей души с Днем ангела. Желаю тебе воодушевления, мудрости и упорства. Иди по жизни с верой в себя и стремлением к победе. Пусть твоя жизнь будет полна любовью и счастливыми моментами. С именинами!

Поздравления с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Оксані побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!

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С Днем ангела, Оксана! Желаю тебе безупречного здоровья, счастливой жизни и полезных и нужных вещей в ней. Пусть твои мечты становятся как можно быстрее реальностью, а твои близкие и родные люди никогда тебя не огорчают.

Поздравление с Днем ангела Оксаны 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю, Оксана, с Днем ангела! Желаю быть оптимистом, ведь твой ангел-хранитель обязательно защитит тебя от всех невзгод. Желаю верить в себя, стремиться к лучшему и всегда достигать желаемого. Оксана, пусть каждый рассвет приносит с собой энергию и вдохновение. Пусть каждое мероприятие обещает исполнить мечту. Успехов тебе и всех благ!

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Дорогая Оксана, пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого. С Днем ангела!