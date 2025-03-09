Найкращі привітання з Днем ангела Тараса 2025: теплі слова у прозі й віршах
- 9 березня в Україні відзначають День ангела Тараса.
- 24 Канал пропонує щирі привітання, щоб підняти настрій друзям і близьким на їх іменини.
9 березня в Україні відзначають День ангела Тараса. Подаруйте позитив своїм рідним, які мають сьогодні іменини.
24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Тараса у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм друзям і близьким, яким хочете підняти настрій.
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Привітання з Днем ангела Тараса 2025: картинки, вірші й проза
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Тарас, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.
***
Твоє ім'я Тарас, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Дорогий Тарасе, вітаю тебе з Днем ангела! Хай на твоєму життєвому шляху ніколи не виникає перешкод, які б ти не зміг подолати. Хай удача супроводжує на кожному кроці, а кохання не покидає ні на мить! Вітаю!
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Тарасе, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
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Тарасе, я тебе вітаю з Днем ангела і бажаю в цей день тільки веселих і насичених днів, цікавих і великих подій, хороших і вигідних ідей, вдалих і щасливих миттєвостей життя.
***
У День ангела, Тарасе, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!