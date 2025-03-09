Найкращі привітання з Днем ангела Тараса 2025: теплі слова у прозі й віршах

9 березня в Україні відзначають День ангела Тараса. Подаруйте позитив своїм рідним, які мають сьогодні іменини.

24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Тараса у віршах, картинках і прозі. Надішліть їх своїм друзям і близьким, яким хочете підняти настрій.

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Привітання з Днем ангела Тараса 2025: картинки, вірші й проза

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Тарас, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання й успіх.

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

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Твоє ім'я Тарас, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

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Дорогий Тарасе, вітаю тебе з Днем ангела! Хай на твоєму життєвому шляху ніколи не виникає перешкод, які б ти не зміг подолати. Хай удача супроводжує на кожному кроці, а кохання не покидає ні на мить! Вітаю!

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Тарасе, вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові та розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

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Тарасе, я тебе вітаю з Днем ангела і бажаю в цей день тільки веселих і насичених днів, цікавих і великих подій, хороших і вигідних ідей, вдалих і щасливих миттєвостей життя.

Привітання з Днем ангела Тараса 2025 / Колаж LifeStyle24

***

У День ангела, Тарасе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!