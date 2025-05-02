З Днем міста: найяскравіші листівки-привітання зі святом

День міста – особливе свято для кожного українця. Зазвичай ця дата присвячується дню заснування чи набуттю статусу міста.

Водночас інколи вона може стосуватися певної історичної події. Наприклад, День Львова, який цьогоріч припадає на 2-4 травня, відзначає 769 років з моменту першої писемної згадки міста, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям у День рідного міста. Збережіть ці святкові листівки заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Не забудьте побажати близьким і знайомим міцного здоров'я, любові, достатку, сімейного тепла, щасливої долі й Божого благословення.

Привітання з Днем міста: картинки й листівки

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем міста / Колаж LifeStyle24

Нехай ваше місто процвітає та дарує затишок багатьом серцям. Нехай жителі люблять і цінують це місце. Зі святом!