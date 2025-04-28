Привітання з днем народження для тата: гарні картинки й зворушливі привітання у віршах та прозі

Тато – людина, чия любов і підтримка надихають на життєві перемоги. У його день народження сини та доньки шукають найкращі слова, аби подякувати за все і побажати здоров'я та довгих років життя.

LifeStyle24 підготував найкращі привітання татові, які ви можете зберегти та надіслати у важливе свято. Проведіть день народження батька разом з ним і нагадайте йому про свою любов.

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Привітання з днем народження для тата: картинки, проза й вірші

Дорогоцінний тату! Вітаю тебе із твоїм днем народження та з щирого серця бажаю міцного здоров'я, сил та радості життя кожен день. Нехай життя твоє буде справжнім святом, а приводи для радощів будуть на кожному кроці! Нехай тебе оточують люблячі тебе близькі та віддані друзі. Ніколи не старій серцем, бо ти найкращий тато у світі! Вітаю!

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З днем народження, тату! Бажаю сил та енергії. Бажаю бадьорості та впевненості. Бажаю сміливості та цілеспрямованості. Бажаю багатства та щастя. Тату, нехай твоє життя лічить вдалі дні. Нехай попереду на тебе чекає багато кращих змін. Нехай твій вік стане чудовою порою нових досягнень та успіхів.

Привітання з днем народження для тата / Колаж LifeStyle24

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З днем народження, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло.

***

Татусю наш любий, зі святом!

Бажаємо щиро, від серця, багато

Міцного здоров'я, достатку, тепла,

У справах – натхнення, у днях – лиш добра.

Нехай буде сповнене щастям життя,

Господь подарує яскраве буття!

Привітання з днем народження для тата / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, раніше наша редакція ділилася привітаннями з днем народження для мами.

***

Любий мій татусю, з днем народження! З щирого серця бажаю тобі здоров'я. Нехай знайдуться сили для втілення у життя твоїх великих планів. Нехай твої дії будуть рішучими, надихають усю сім'ю. Бажаю завжди відчувати нашу підтримку та любов. Ми дуже вдячні, що маємо такого татуся!

***

Любий таточко, рідненький,

З днем народження тебе!

Щастя, радості, натхнення,

Дуже я люблю тебе!

Ти найкращий, розумніший,

Найдобріший серед всіх.

Хай звучить такий приємний,

Доброзичливий твій сміх!

Будь здоровим та щасливим,

Впевненим в собі завжди.

У злагоді живи, в комфорті,

Без проблем і без біди!

Привітання з днем народження для тата / Колаж LifeStyle24

***

З днем народження, татку! Бажаю тобі здоров'я, щастя, позитиву та достатку. Ти завжди чітко знаєш, чого насправді хочеш, і як цього досягти. Я бажаю тобі чесних, відданих друзів, що підтримають у нелегкі часи, щедрих керівників та мудрих наставників. Хай все в тебе складається якнайкраще!

***

З днем народження, тату!

Хочу тобі побажати

В цей день такий щасливий

Довгих-предовгих років,

Світанків тобі яснооких,

Нехай приходить радість,

Нехай обходить старість,

Хай серце юним буде,

Удача не забуде,

Шляхів тобі хороших

І повні кишені грошей!