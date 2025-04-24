LifeStyle24 підготував яскраві привітання з днем народження у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм колегам, друзям, рідним і знайомим, які незабаром відзначатимуть це важливе свято.
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Привітання з днем народження: картинки, проза й вірші
Вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене тепла, а душа – світла й радості. Нехай кожен день дарує тобі маленькі дива, а поруч будуть люди, які цінують і люблять тебе такою, якою ти є. Здоров'я, натхнення і безмежного щастя!
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Вітаю з твоїм особливим днем! Бажаю, щоб кожна мрія, навіть найсміливіша, ставала реальністю. Твоя доброта, чутливість і турбота про інших завжди вражають, і я хочу, щоб усе хороше поверталося до тебе сторицею. Хай життя тішить приємними моментами, а кожен день наповнюється любов'ю, теплом і гармонією.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
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З Днем народження! Кожен день не може бути прекрасним, але бажаю знаходити щось прекрасне в кожному дні! Бажаю відчувати радість від кожного моменту, бути оточеною любов'ю і турботою.
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Зі святом! Бажаю мирного неба, душевного спокою та незламної віри у світле майбутнє. Нехай у твоєму житті буде більше теплих зустрічей і яскравих моментів. Нехай кожен день приносить радість, а всі мрії, навіть у ці непрості часи, знаходять шлях до здійснення.
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
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Для тебе щирі привітання!
Щоб була радість на душі,
Щоби здійснились побажання,
Не було сварок, метушні.
Нехай у серці буде свято,
Достаток буде і любов.
Хай все, що забажаєш, вдасться,
Перемагай ти знов і знов.
А ще здоров'я побажаю,
До ста років прожити так,
Щоб було радості до краю,
Щоб усмішка була в устах!
***
З Днем народження, зі святом!
Хочу щиро побажати
Радості, тепла, наснаги,
Відпочинку та засмаги.
Хай життя складеться гарно,
Пролетить нехай не марно,
Буде і здоров'я, й гроші,
Друзі щирі та хороші!
Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24
***
З Днем народження тебе!
Хай удачу він несе,
Ще наснагу і терпіння,
Щоб було завжди везіння.
Здоров'я найміцнішого,
Кохання найщирішого.
Друзів поруч надійних,
А начальників спокійних.
Благополуччя хай поряд іде,
За собою щастя веде.
Побільше грошеняток,
Хай переслідує достаток.
***
Бажаю вам лише добрих подій,
Ясного сонця, здійснення мрій,
Друзів чудових, кохання міцного,
Більше веселого, менше сумного,
Різних приємностей, класних відпусток,
Щоб в гаманці у вас не було пусто.
Те, що задумали, хай все вдається,
Та добра доля до вас усміхнеться!