Щирі привітання з Днем таксиста 2025: теплі слова у прозі та віршах

Сьогодні, 22 березня в усьому світі святкують Міжнародний день таксиста. У це свято заведено бажати водіям вдячних клієнтів і безпечних поїздок.

Що цікаво, саме 22 березня 1907 року почали курсувати кеби у Лондоні. LifeStyle24 підготував щирі привітання з Днем таксиста у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які відзначають це свято.

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Привітання з Днем таксиста 2025: картинки, проза й вірші

З Днем таксиста! Нехай клієнти

Будуть щедрими завжди

На усмішки, компліменти,

Не грублять нехай ніколи!

Праці гідна оплата

Неодмінно вас знайде,

Що турбувало колись –

Обов'язково пройде!

***

Вітаю з Днем таксиста і з усієї душі бажаю завжди й всюди встигати, знати правильний шлях і добру дорогу, берегти себе й постійно перебувати у гарному настрої. Нехай за кермом тебе оберігає ангел, хай дома завжди чекають рідні та близькі.

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем таксиста! Бажаю добрих і щедрих пасажирів, щасливого шляху і рівних доріг, відмінного настрою і міцного здоров'я, бадьорості й невгасимих сил, добробуту в житті й незламного щастя, зеленого світла до удачі й відсутності стоп-знаків у досягненні цілей.

***

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вам вогником.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі й в долі.

Щоб завжди було затишно

На своєму сталевому коні.

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем таксиста!

Цілий день ти за кермом.

Так, робота непоказна,

Але зате є затишний дім.

Я бажаю, щоб зустрічалися

Сміх і радість на шляху.

Щоб проблеми вдалину помчали,

Щоб щастя зміг знайти!

***

Бажаю тобі в День таксиста рівної дороги, яка приведе тебе до твоєї мрії! Нехай ніколи не підводять колеса, і нехай завжди у твоєму житті горить лише зелене світло! Я бажаю тобі простих життєвих перемог, і щоб у твоїй долі ніколи не траплялося непередбачених проблем зі здоров'ям! Зі святом тебе!

Привітання з Днем таксиста 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю тебе з Днем таксиста! Ти завзятий автолюбитель, можна сказати, професіонал! Я хочу побажати тобі, щоб на дорогах не виникало аварійних небезпечних ситуацій, щоб ти мчав на максимальній швидкості до свого щастя, щоб удача й успіх ніколи не відвернулися, а життя тішило нескінченно!

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Шановні працівники служби таксі, ми надсилаємо вам свої найщиріші побажання. Завдяки вам ми легко долаємо відстані, і швидко з комфортом дістаємося в будь-яке призначене місце. Нехай на вашому шляху не виникає заторів, дороги стеляться рівною і гладкою стрічкою, а від клієнтів не буде відбою.