Что интересно, именно 22 марта 1907 года начали курсировать кэбы в Лондоне. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем таксиста в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые отмечают этот праздник.

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Поздравления с Днем таксиста 2025: картинки, проза и стихи

З Днем таксиста! Нехай клієнти

Будуть щедрими завжди

На усмішки, компліменти,

Не грублять нехай ніколи!

Праці гідна оплата

Неодмінно вас знайде,

Що турбувало колись –

Обов'язково пройде!

***

Поздравляю с Днем таксиста и от всей души желаю всегда и везде успевать, знать правильный путь и хорошую дорогу, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Пусть за рулем тебя оберегает ангел, пусть дома всегда ждут родные и близкие.

Поздравления с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем таксиста! Желаю добрых и щедрых пассажиров, счастливого пути и ровных дорог, отличного настроения и крепкого здоровья, бодрости и неугасимых сил, благополучия в жизни и несокрушимого счастья, зеленого света к удаче и отсутствия стоп-знаков в достижении целей.

***

Вітаю всіх таксистів

З їх чудовим днем.

Нехай зеленим тільки світить

Світлофор вам вогником.

Щастя вам, доріг відкритих

І в роботі й в долі.

Щоб завжди було затишно

На своєму сталевому коні.

Поздравление с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем таксиста!

Цілий день ти за кермом.

Так, робота непоказна,

Але зате є затишний дім.

Я бажаю, щоб зустрічалися

Сміх і радість на шляху.

Щоб проблеми вдалину помчали,

Щоб щастя зміг знайти!

***

Желаю тебе в День таксиста ровной дороги, которая приведет тебя к твоей мечте! Пусть никогда не подводят колеса, и пусть всегда в твоей жизни горит лишь зеленый свет! Я желаю тебе простых жизненных побед, и чтобы в твоей судьбе никогда не случалось непредвиденных проблем со здоровьем! С праздником тебя!

Поздравления с Днем таксиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю тебя с Днем таксиста! Ты заядлый автолюбитель, можно сказать, профессионал! Я хочу пожелать тебе, чтобы на дорогах не возникало аварийных опасных ситуаций, чтобы ты мчался на максимальной скорости к своему счастью, чтобы удача и успех никогда не отвернулись, а жизнь радовала бесконечно!

***

Уважаемые работники службы такси, мы посылаем вам свои самые искренние пожелания. Благодаря вам мы легко преодолеваем расстояния, и быстро с комфортом добираемся в любое назначенное место. Пусть на вашем пути не возникает пробок, дороги стелятся ровной и гладкой лентой, а от клиентов не будет отбоя.