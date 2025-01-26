Легкої та безпечної служби: щирі привітання з Міжнародним днем митника у прозі й віршах
- Міжнародний день митника відзначають щорічно 26 січня з 1983 року за ініціативою Всесвітньої митної організації.
- 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем митника у картинках, прозі й віршах.
Міжнародний день митника щорічно відзначають 26 січня. Це свято заснували у 1983 році за ініціативою Всесвітньої митної організації.
Сьогодні важливо згадати про важливість професії митників, робота яких є надзвичайно важливою для безпеки країни, економіки та міжнародної торгівлі. Фахівці стоять на варті порядку, працюючи заради громадян і розвитку рідної держави. 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем митника у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм друзям і знайомим, що працюють у митних службах.
Не пропустіть З Міжнародним днем митника 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом
Привітання з Міжнародним днем митника 2025: проза, картинки, вірші
Сьогодні День митника, і я вітаю тебе із цим святом! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!
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Зі святом тебе! З Днем митника! Нехай служба буде легкою та безпечною, начальство та колеги поважають, зарплата зростає, а твоя родина буде міцною та щасливою! Дякую за службу Батьківщині!
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В Україну навіть мишка
Повз митну службу не проскочить,
Бо працівник хоробрий спритно
Всіх перевірить дуже точно!
Тобі я, митнику, бажаю,
Щоб будні проходили гладко,
І хай ніхто не порушає
На вашій митниці порядку!
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Вітаю З Днем митника! Є ж на світі люди, яким до лиця і форма, і служба, а їх зміст – вище всяких похвал! Так і залишайся таким довгі, довгі роки! Тримай службу й особисте життя в повному порядку і впевнено йди до підвищення!
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Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача – ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаю з Міжнародним днем митника!
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Сьогодні день ваш, митники сміливі,
Ви на кордонах пильні й справедливі.
Від вас залежить мир і спокій краю,
Вам шана й вдячність від людей без краю.
Ви захищаєте державні інтереси,
Контроль тримаєте – ні кроку до прогресу
Без вашої роботи непросто у житті,
Тож хай успіхи чекають вас у путі!
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З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!".
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Вітаю вас з Міжнародним днем митника! Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай ваша праця завжди буде успішною, а ви завжди будете надійним захистом для нашої країни.