Сьогодні важливо згадати про важливість професії митників, робота яких є надзвичайно важливою для безпеки країни, економіки та міжнародної торгівлі. Фахівці стоять на варті порядку, працюючи заради громадян і розвитку рідної держави. 24 Канал підготував привітання з Міжнародним днем митника у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм друзям і знайомим, що працюють у митних службах.

Не пропустіть З Міжнародним днем митника 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Привітання з Міжнародним днем митника 2025: проза, картинки, вірші

Сьогодні День митника, і я вітаю тебе із цим святом! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!

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Зі святом тебе! З Днем митника! Нехай служба буде легкою та безпечною, начальство та колеги поважають, зарплата зростає, а твоя родина буде міцною та щасливою! Дякую за службу Батьківщині!

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

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В Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушає

На вашій митниці порядку!

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Вітаю З Днем митника! Є ж на світі люди, яким до лиця і форма, і служба, а їх зміст – вище всяких похвал! Так і залишайся таким довгі, довгі роки! Тримай службу й особисте життя в повному порядку і впевнено йди до підвищення!

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

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Рішучий настрій і відповідальність, обачність і уважність, а також наполегливість і удача – ось основа вашого професіоналізму. Нехай ці якості завжди будуть з вами. Вітаю з Міжнародним днем митника!

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Сьогодні день ваш, митники сміливі,

Ви на кордонах пильні й справедливі.

Від вас залежить мир і спокій краю,

Вам шана й вдячність від людей без краю.

Ви захищаєте державні інтереси,

Контроль тримаєте – ні кроку до прогресу

Без вашої роботи непросто у житті,

Тож хай успіхи чекають вас у путі!

Привітання з Міжнародним днем митника 2025 / Колаж LifeStyle 24

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З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!".

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Вітаю вас з Міжнародним днем митника! Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай ваша праця завжди буде успішною, а ви завжди будете надійним захистом для нашої країни.