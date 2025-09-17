День ангела Віри за новим стилем святкують 17 вересня. У цей день варто привітати представниць цього імені з їхнім святом.

Ім'я Віра має старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Втім, у сучасному світі таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Віри у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм близьким і друзям.

Привітання з Днем ангела Віри 2025 у картинках і листівках

Привітання з Днем ангела Віри 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Віри 2025 у прозі

Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!

***

Дорога Вірочка, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю запаморочливого щастя, чудових ідей, приголомшливого успіху в будь-якій справі, безсумнівної удачі в кожному старті, світлих надій на майбутнє, добрих спогадів з минулого і приголомшливого життя в твоєму сьогоденні.

***

Наша мила Вірочка! Щиро вітаю тебе з днем ​​ангела, твоїм днем. Бажаю тобі всього: щастя, здоров'я, кохання та радості щодня! Нехай життя тебе тішить приємними сюрпризами.

***

Вітаю з Днем ангела, люба Віро! Нехай твій небесний охоронець завжди буде з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини зневіри, і в коханні, і в розлуці. Нехай він зміцнює твою віру і сповнює тебе надією! Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти втомишся – додасть тобі сил. Іди по життю з вірою – і щастя неодмінно зустріне тебе на шляху!

***

Віро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела. Приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій і оптимізму.

Привітання з Днем ангела Віри 2025 у віршах

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З Днем ангела, Віро!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.



***

День ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаємо Вірі, щоб міцним щастя було,

Здоров'ячко його, щоб берегло,

Хай фортуна стрічає її на порозі,

А лихо ніколи не трапилось на дорозі.

Поруч із Вірою ангел летить,

І її береже завжди та повсюди,

Щасливою буде кожна мить,

І благодать з Вірою нехай буде!