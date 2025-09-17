Ім'я Віра має старослов'янське походження та означає "віра". У давнину так звали одну з мучениць, доньку святої Софії, яку намагалися навернути в язичництво, але вона була проти цього. Втім, у сучасному світі таке ім'я дають добрим і розсудливим дівчатам, які відзначаються сильним характером. Віри – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками, пише LifeStyle24.
Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем ангела Віри у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм близьким і друзям.
Привітання з Днем ангела Віри 2025 у картинках і листівках
Привітання з Днем ангела Віри 2025 / Колаж LifeStyle24
Привітання з Днем ангела Віри 2025 у прозі
Дорога Вірочка, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєї яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня, бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров'я!
***
Дорога Вірочка, я вітаю тебе і від чистого серця бажаю запаморочливого щастя, чудових ідей, приголомшливого успіху в будь-якій справі, безсумнівної удачі в кожному старті, світлих надій на майбутнє, добрих спогадів з минулого і приголомшливого життя в твоєму сьогоденні.
***
Наша мила Вірочка! Щиро вітаю тебе з днем ангела, твоїм днем. Бажаю тобі всього: щастя, здоров'я, кохання та радості щодня! Нехай життя тебе тішить приємними сюрпризами.
***
Вітаю з Днем ангела, люба Віро! Нехай твій небесний охоронець завжди буде з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини зневіри, і в коханні, і в розлуці. Нехай він зміцнює твою віру і сповнює тебе надією! Коли ти впадеш, він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти втомишся – додасть тобі сил. Іди по життю з вірою – і щастя неодмінно зустріне тебе на шляху!
***
Віро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела. Приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій і оптимізму.
Привітання з Днем ангела Віри 2025 у віршах
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З Днем ангела, Віро!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
День ангела сьогодні твій,
Рідна наша Віро!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості – без міри.
Хай дні без зайвої метушні
Йдуть, несучи удачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекрасніша й багатша!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаємо Вірі, щоб міцним щастя було,
Здоров'ячко його, щоб берегло,
Хай фортуна стрічає її на порозі,
А лихо ніколи не трапилось на дорозі.
Поруч із Вірою ангел летить,
І її береже завжди та повсюди,
Щасливою буде кожна мить,
І благодать з Вірою нехай буде!