Имя Вера имеет старославянское происхождение и означает "вера". В древности так звали одну из мучениц, дочь святой Софии, которую пытались обратить в язычество, но она была против этого. Впрочем, в современном мире такое имя дают добрым и рассудительным девушкам, которые отличаются сильным характером. Веры – творческие личности, которые могут создавать прекрасное своими руками, пишет LifeStyle24.
Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем ангела Веры в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и друзьям.
Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в картинках и открытках
Поздравления с Днем ангела Веры 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в прозе
Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, самой искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья!
***
Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, замечательных идей, потрясающего успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоем настоящем.
***
Наша милая Верочка! Искренне поздравляю тебя с днем ангела, твоим днем. Желаю тебе всего: счастья, здоровья, любви и радости каждый день! Пусть жизнь тебя радует приятными сюрпризами.
***
Поздравляю с Днем ангела, дорогая Вера! Пусть твой небесный охранник всегда будет с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и в разлуке. Пусть он укрепляет твою веру и наполняет тебя надеждой! Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты устанешь – придаст тебе сил. Иди по жизни с верой – и счастье непременно встретит тебя на пути!
***
Вера, желаю невероятной радости в твой День ангела. Потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и оптимизма.
Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в стихах
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З Днем ангела, Віро!
***
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
День ангела сьогодні твій,
Рідна наша Віро!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості – без міри.
Хай дні без зайвої метушні
Йдуть, несучи удачу!
Щоб з кожним днем була б ти
Прекрасніша й багатша!
***
Хай ангел тебе оберігає,
І в усьому допомагає,
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб ти добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаємо Вірі, щоб міцним щастя було,
Здоров'ячко його, щоб берегло,
Хай фортуна стрічає її на порозі,
А лихо ніколи не трапилось на дорозі.
Поруч із Вірою ангел летить,
І її береже завжди та повсюди,
Щасливою буде кожна мить,
І благодать з Вірою нехай буде!