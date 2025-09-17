Имя Вера имеет старославянское происхождение и означает "вера". В древности так звали одну из мучениц, дочь святой Софии, которую пытались обратить в язычество, но она была против этого. Впрочем, в современном мире такое имя дают добрым и рассудительным девушкам, которые отличаются сильным характером. Веры – творческие личности, которые могут создавать прекрасное своими руками, пишет LifeStyle24.

Интересно С Днем ангела Надежды 2025: искренние поздравления в прозе, картинках и стихах

Наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем ангела Веры в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и друзьям.

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в картинках и открытках

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в прозе

Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, самой искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья!

***

Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, замечательных идей, потрясающего успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоем настоящем.

***

Наша милая Верочка! Искренне поздравляю тебя с днем ангела, твоим днем. Желаю тебе всего: счастья, здоровья, любви и радости каждый день! Пусть жизнь тебя радует приятными сюрпризами.

***

Поздравляю с Днем ангела, дорогая Вера! Пусть твой небесный охранник всегда будет с тобой рядом – и в минуты радости, и в минуты уныния, и в любви, и в разлуке. Пусть он укрепляет твою веру и наполняет тебя надеждой! Когда ты упадешь, он поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты устанешь – придаст тебе сил. Иди по жизни с верой – и счастье непременно встретит тебя на пути!

***

Вера, желаю невероятной радости в твой День ангела. Потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще – удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и оптимизма.

Поздравления с Днем ангела Веры 2025 в стихах

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя.

З Днем ангела, Віро!

***

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.



***

День ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віро!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні без зайвої метушні

Йдуть, несучи удачу!

Щоб з кожним днем була б ти

Прекрасніша й багатша!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаємо Вірі, щоб міцним щастя було,

Здоров'ячко його, щоб берегло,

Хай фортуна стрічає її на порозі,

А лихо ніколи не трапилось на дорозі.

Поруч із Вірою ангел летить,

І її береже завжди та повсюди,

Щасливою буде кожна мить,

І благодать з Вірою нехай буде!