Сьогодні, 12 серпня, в Україні святкують День молоді. Це свято вшановує активність і сміливість молодого покоління, яке вчиться, будує кар'єру, захищає країну, волонтерить, створює культурні проєкти та допомагає громадам відновлюватися.

Зазвичай в цей день проводять фестивалі, концерти, спортивні змагання, ярмарки, квести та воркшопи, а ще – зустрічі для обговорення ідей, які можуть змінити Україну на краще. Саме молодь формує, якою буде країна завтра. Тому важливо 12 серпня привітати молоде покоління з таким важливим святом.

LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання з Днем молоді. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки своїм рідним, друзям і знайомим, які сьогодні відзначають цей день.

День молоді 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем молоді 2025 / Колаж LifeStyle24

Сподіваємось, що вам сподобалися картинки й листівки з нашої добірки. Обирайте привітання з переліку та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на День молоді. Зі святом!