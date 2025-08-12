Сегодня, 12 августа, в Украине празднуют День молодежи. Этот праздник чествует активность и смелость молодого поколения, которое учится, строит карьеру, защищает страну, волонтерит, создает культурные проекты и помогает общинам восстанавливаться.

Обычно в этот день проводят фестивали, концерты, спортивные соревнования, ярмарки, квесты и воркшопы, а еще – встречи для обсуждения идей, которые могут изменить Украину к лучшему. Именно молодежь формирует, какой будет страна завтра. Поэтому важно 12 августа поздравить молодое поколение с таким важным праздником.

LifeStyle24 подготовил красивые картинки-поздравления с Днем молодежи. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте праздничные открытки своим родным, друзьям и знакомым, которые сегодня отмечают этот день.

День молодежи 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Днем молодежи 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравились картинки и открытки из нашей подборки. Выбирайте поздравления из перечня и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на День молодежи. С праздником!