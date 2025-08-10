Однако история этого праздника претерпела важные изменения. Решение о переносе даты Дня молодежи стало еще одним шагом на пути Украины к интеграции в международное сообщество, пишет LifeStyle24.

Почему перенесли День молодежи в Украине?

До 2022 года этот праздник отмечали согласно Указу Президента Украины Леонида Кравчука от 22 июня 1994-го № 323/94. Этот документ закреплял последнее воскресенье июня как День молодежи. Однако эта дата имеет советское происхождение. Ведь именно в этот день раньше отмечали День советской молодежи, который до сих пор существует в России и некоторых других постсоветских государствах.

Впрочем, в 2021 году ряд молодежных и студенческих организаций обратился к властям с предложением изменить дату празднования и совместить ее с Международным днем молодежи, который ООН празднует 12 августа. Украинцы стремились отойти от советского наследия и обеспечить более активное участие украинской молодежи в глобальных программах и мероприятиях.

Уже 28 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 333/2021, которым установил новую дату празднования – 12 августа. В пояснительной части отмечалось, что изменение даты призвано: усилить международное сотрудничество в сфере молодежной политики, поддержать участие украинской молодежи в глобальных мероприятиях ООН и создать дополнительные возможности для обмена опытом между молодыми людьми из разных стран.

С тех пор Украина ежегодно отмечает День молодежи 12 августа вместе с десятками стран мира, которые поддерживают инициативу Организации Объединенных Наций.

