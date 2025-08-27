День народження – особливий час, коли ми зупиняємось у щоденній метушні, щоб сказати теплі слова тим, хто для нас дорогий. Це свято радості й вдячності, нагода згадати прожитий рік, посміятися з кумедних історій і помріяти про майбутнє.

У такі миті важливо знайти щирі слова, які подарують усмішку, піднімуть настрій і залишаться у пам'яті надовго. Саме тому LifeStyle24 підготував красиві та оригінальні привітання, які допоможуть передати найтепліші побажання іменинникам і зробити свято ще яскравішим.

Красиві привітання з днем народження українською: проза й картинки

Цього святкового дня дозвольте привітати вас з днем народження. Хочу побажати Вам такого стану душі, від якого заряджатиметься навіть Сонце. Нехай ще довго котиться колесо життя рівною доріжкою без перешкод і подій. Бажаю залізного здоров'я, сталевих нервів та стабільного гарного настрою.

***

Вітаю з днем ​​народження! Бажаю міцного здоров'я, найбажанішого щастя, справжнього кохання та успіху в будь-яких починаннях. Нехай удача завжди йде з тобою пліч-о-пліч, а негаразди й смутку не знайдуть дорогу до тебе і твоїх близьких. Завжди довіряй собі й не бійся розширювати межі світу.

***

Прийми сьогодні мої душевні, добрі, щирі та сердечні побажання здоров'я, щастя, взаємного кохання, добробуту та удачі. Нехай цей чудовий день стане приводом для радості твоїх близьких та рідних людей. Живи яскраво, нехай кожен день твоєї долі буде наповнений позитивними емоціями, пригодами та сміхом. Наважуйся і добивайся, вір і мрій.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Щиро хочу привітати тебе з твоїм днем ​​народження! Нехай у цей день люди, що оточують тебе, лише радують своїми теплими словами та подарунками. Бажаю величезного щастя, нескінченного достатку, виконання всіх твоїх бажань, величезного кохання і, звичайно ж, найголовніше, міцного тобі здоров'я! Нехай сьогоднішній твій день народження буде особливим, чимось незабутнім. Радуйся кожній миті в житті й цінуй це. Бажаю тобі ніколи ні чого не потребувати. З найкращими побажаннями.

***

Вітаю з днем ​​народження! Нехай життя буде наповнене цілями, змістом, ідеями, бажаннями, які понесуть до вершин успіху. Бажаю жити в стані задоволення від подій, що відбуваються навколо, від спілкування з коханими та дорогими людьми. Нехай робота буде легкою та улюбленою, а зарплата високою та бажаною. Нехай очі твої завжди сяють, так само як сьогодні, гроші не закінчуються, а твої мрії збуваються так само швидко, як цього забажаєш ти. Кохай і будь коханою незважаючи ні на що.

***

Хочу привітати тебе з днем ​​народження і з найглибшою щирістю та любов'ю побажати завжди залишатися такою прекрасною, яскравою, неповторною та життєрадісною, доброю та розважливою, розумною та енергійною. Нехай ніколи на твоєму прекрасному обличчі не буде смутку, а в душі панує любов та гармонія. Нехай тебе завжди оточують турбота, добробут, свято та твої улюблені. Нехай усе, про що ти мріяла, здійсниться, а плани реалізуються. Нехай удача та везіння супроводжують тебе завжди й в усьому, а біда, смуток та розчарування обходять стороною. Нехай у домі твоєму панують любов, затишок та щастя.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас із днем ​​народження! Бажаю тільки найсвітлішого. Нехай на душі буде спокій, у серці зберігаються любов і тепло, а здоров'я зміцнюватиметься з кожним днем. Насолоджуйтесь своїм життям та цінуйте кожен момент. Нехай рідні та близькі люди завжди будуть поряд, поділяють із вами радісні та гіркі етапи життя. Будьте щасливі та кохані, а решта буде.

***

З Днем народження! У чудовий день твого народження бажаю, щоб поряд завжди були близькі та улюблені серцю люди. Нехай сьогодні прозвучать найтепліші вітання. Нехай добробут та удача будуть вірними супутниками, а здоров'я та сили завжди в достатку. Нехай життя грає лише світлими фарбами. Всі найзаповітніші мрії нехай виконуються, з'являються нові цілі. Бажаю безліч цікавих мандрівок, яскравих емоцій!