10 найзловісніших українських прізвищ, які справді лякають: перевірте своє у списку

Деякі прізвища викликають не лише цікавість, а й легке тремтіння. Такі родові імена нагадують нам про народні забобони та страхи наших предків.

LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про українські прізвища, які лякають. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Захистять від бід і нещасть: 4 жіночі імені, які оберігають своїх власниць

Добірка найзловісніших українських прізвищ

Коріння подібних родових імен сягає часів, коли життя наших предків було тісно пов'язане з вірою в надприродне. У давнину нерідко люди утворювали прізвища з огляду на поховальні звичаї та інтерес до темних сил. Більшість з таких родових імен асоціюється з чаклунством, могилами, кістками, кров'ю, пеклом і злими духами. Серед прізвищ, які лякають:

Могильний – відомо про 1430 носіїв цього прізвища в Україні.

Чорнокнижник – ним може похизуватися 22 людини.

Вій – це рідкісне родове ім'я мають 10 жителів України.

Відьмак – налічується лише 3 українці, які мають це прізвище.

Страховський – 25 власників цього родового імені проживають на території України.

Могила – 2273 людини є власниками такого прізвища.

Чорнобай – вважається доволі поширеним прізвищем, адже відомо про його 3214 носіїв.

Чорт – лише 2 людини мають це родове ім'я.

Пекельний – 91 українець може похизуватися таким прізвищем.

Гробовий – відомо про 56 українців, які мають таке родове ім'я.

Прізвища, які лякають / Фото Freepik

Які прізвища вказують на наявність надприродних сил

Цікаві родові імена отримували ті, хто мав здатність бачити більше за інших. Таких людей шанували у суспільстві, адже вони могли передбачити майбутнє. До таких прізвищ належать: Пророк, Віщун, Віщак, Віщанський, Бачинський і Віщенко.

У давнину декого називали посередниками між світами мертвих і живих. Люди з прізвищами Шаман і Шаманенко могли лікувати, використовуючи лише особливі слова та трави, і розмовляти з духами, чим вражали інших.