10 найзловісніших українських прізвищ, які справді лякають: перевірте своє у списку
- Деякі українські прізвища асоціюються з чаклунством, могилами та злими духами, та викликають страх.
- Серед таких родових імен: Могильний, Вій, Чорт, Пекельний.
Деякі прізвища викликають не лише цікавість, а й легке тремтіння. Такі родові імена нагадують нам про народні забобони та страхи наших предків.
LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про українські прізвища, які лякають. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.
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Добірка найзловісніших українських прізвищ
Коріння подібних родових імен сягає часів, коли життя наших предків було тісно пов'язане з вірою в надприродне. У давнину нерідко люди утворювали прізвища з огляду на поховальні звичаї та інтерес до темних сил. Більшість з таких родових імен асоціюється з чаклунством, могилами, кістками, кров'ю, пеклом і злими духами. Серед прізвищ, які лякають:
- Могильний – відомо про 1430 носіїв цього прізвища в Україні.
- Чорнокнижник – ним може похизуватися 22 людини.
- Вій – це рідкісне родове ім'я мають 10 жителів України.
- Відьмак – налічується лише 3 українці, які мають це прізвище.
- Страховський – 25 власників цього родового імені проживають на території України.
- Могила – 2273 людини є власниками такого прізвища.
- Чорнобай – вважається доволі поширеним прізвищем, адже відомо про його 3214 носіїв.
- Чорт – лише 2 людини мають це родове ім'я.
- Пекельний – 91 українець може похизуватися таким прізвищем.
- Гробовий – відомо про 56 українців, які мають таке родове ім'я.
Які прізвища вказують на наявність надприродних сил
Цікаві родові імена отримували ті, хто мав здатність бачити більше за інших. Таких людей шанували у суспільстві, адже вони могли передбачити майбутнє. До таких прізвищ належать: Пророк, Віщун, Віщак, Віщанський, Бачинський і Віщенко.
У давнину декого називали посередниками між світами мертвих і живих. Люди з прізвищами Шаман і Шаманенко могли лікувати, використовуючи лише особливі слова та трави, і розмовляти з духами, чим вражали інших.