20 українських прізвищ, які мають єврейське коріння: перевірте своє у списку

Українці все частіше цікавляться походженням власних прізвищ. Деякі з родових імен мають єврейське походження та зберігають пам'ять про громади, що століттями мешкали на українських землях.

LifeStyle24 з посиланням на дослідження ізраїльського філолога Вольфа Московича розповідає про такі прізвища. За його словами, приблизно третина сучасних єврейських родових імен походить від назв країн Центральної та Східної Європи. Зокрема, від Чехії, Білорусі, Молдови, України, Польщі та Німеччини.

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Добірка прізвищ, які мають єврейське коріння

Як запевнив ізраїльський філолог Вольф Москович, українські чиновники нерідко давали прізвища євреям. Зазвичай українці формували прізвища з огляду на риси характеру людини. Саме тому доволі часто можна було почути родові імена Псуйбумага, Сторчеус, Трусиголова й Задирихвіст. У сучасному світі відомо про близько 670 власників цих прізвищ, які проживають в Україні.

Крім цього, значна кількість єврейських родових імен походить від назв міст або сел. Втім, наразі ці прізвища вважаються досить рідкісними. Так, родове ім'я Заводівкер утворилося від назви села Завадівка, що на Черкащині, Бродський – від назви міста Броди, що на Львівщині, Іванкін – від міста Іваньки, яке розташовується біля Умані, та Ванніков – від міста Іваньки, що на Черкащині.

Що цікаво, прізвище Македонський походить від назви села Македони, що на Київщині, а не від Північної Македонії. Серед інших родових імен єврейського походження:

Верхер;

Нішт;

Шабас;

Шайгець;

Габінет;

Зельман;

Бухер.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які ще прізвища мають єврейське коріння

Ці прізвища описав мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища". Одними з найбільш поширених родових імен єврейського походження є: Маргулес, Ребман, Шайгіц і Рубін. Спершу це були прізвиська, але через деякий час вони стали повноцінними прізвищами.