LifeStyle24 со ссылкой на исследование израильского филолога Вольфа Московича рассказывает о таких фамилиях. По его словам, примерно треть современных еврейских родовых имен происходит от названий стран Центральной и Восточной Европы. В частности, от Чехии, Беларуси, Молдовы, Украины, Польши и Германии.

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Подборка фамилий, которые имеют еврейские корни

Как заверил израильский филолог Вольф Москович, украинские чиновники нередко давали фамилии евреям. Обычно украинцы формировали фамилии, учитывая черты характера человека. Именно поэтому довольно часто можно было услышать родовые имена Псуйбумага, Сторчеус, Трусиголова и Задирихвост. В современном мире известно об около 670 владельцев этих фамилий, проживающих в Украине.

Кроме этого, значительное количество еврейских родовых имен происходит от названий городов или сел. Впрочем, сейчас эти фамилии считаются достаточно редкими. Так, родовое имя Заводовкер образовалось от названия села Завадовка, что в Черкасской области, Бродский – от названия города Броды, что во Львовской области, Иванкин – от города Иваньки, который располагается возле Умани, и Ванников – от города Иваньки, что в Черкасской области.

Что интересно, фамилия Македонский происходит от названия села Македоны, что в Киевской области, а не от Северной Македонии. Среди других родовых имен еврейского происхождения:

Верхер;

Ништ;

Шабас;

Шайгец;

Габинет;

Зельман;

Бухер.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие еще фамилии имеют еврейские корни

Эти фамилии описал языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Одними из наиболее распространенных родовых имен еврейского происхождения являются: Маргулес, Ребман, Шайгиц и Рубин. Сначала это были прозвища, но через некоторое время они стали полноценными фамилиями.