Захистять від нечистої сили: 3 українські прізвища, які оберігають своїх власників

Для наших пращурів прізвище могло стати справжнім оберегом, символом сили та духовного захисту. Раніше в Україні часто давали людині родове ім'я, пов'язане з її рисами характеру, поведінкою або навіть здатністю відганяти нечисту силу.

Саме так і з'явилися прізвища-обереги. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ-оберегів

У традиційній українській культурі тварини часто ставали символами певних людських якостей. У зв'язку з цим, формувались і прізвища, які зберігають у собі глибоку народну символіку. Так, ведмідь здавна вважався уособленням сили, відваги та незламності. Люди з прізвищем Ведмідь нерідко сприймалися як ті, кого сама природа наділила особливим захистом. Сьогодні це прізвище носить щонайменше 1701 українець, який живе здебільшого на Київщині та Дніпровщині. Крім цього, таке родове ім'я можна зустріти в історичних реєстрах – серед репресованих, а також колишнього керівництва УРСР.

Прізвище Зубрейчук, яке утворене від слова "зубр", символізує витривалість та силу. Це родове ім'я отримували предки, які відзначались особливою стійкістю. Нині понад 180 людей з таким прізвищем проживають переважно на Житомирщині.

Водночас наші предки вважали могутнім оберегом прізвище Вовк. Його носіями найчастіше ставали сильні духом люди, які прагнули захистити свою родину від злих сил. У сучасному світі Вовк – одне з найпоширеніших прізвищ в Україні, яке посідає 71 місце за кількістю носіїв. Їх налічується понад 23 тисячі людей, а найбільше мешкає на Київщині, Львівщині та Харківщині. Це прізвище також фігурує в документах доби Гетьманщини та зустрічається серед київського міщанства.

Прізвища, які оберігають / Фото Freepik

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