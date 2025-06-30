Именно так и появились фамилии-обереги. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий-оберегов

В традиционной украинской культуре животные часто становились символами определенных человеческих качеств. В связи с этим, формировались и фамилии, которые хранят в себе глубокую народную символику. Так, медведь издавна считался олицетворением силы, отваги и несокрушимости. Люди с фамилией Медведь нередко воспринимались как те, кого сама природа наделила особой защитой. Сегодня эту фамилию носит по меньшей мере 1701 украинец, который живет в основном в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме этого, такое родовое имя можно встретить в исторических реестрах – среди репрессированных, а также бывшего руководства УССР.

Фамилия Зубрейчук, которое образовано от слова "зубр", символизирует выносливость и силу. Это родовое имя получали предки, которые отличались особой устойчивостью. Сейчас более 180 человек с такой фамилией проживают преимущественно в Житомирской области.

В то же время наши предки считали мощным оберегом фамилия Волк. Его носителями чаще всего становились сильные духом люди, которые стремились защитить свою семью от злых сил. В современном мире Волк – одна из самых распространенных фамилий в Украине, которая занимает 71 место по количеству носителей. Их насчитывается более 23 тысяч человек, а больше всего живет в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Эта фамилия также фигурирует в документах эпохи Гетманщины и встречается среди киевского мещанства.

Фамилии, которые оберегают / Фото Freepik

Обратите внимание! Наша редакция уже рассказывала о фамилиях, которые указывают на коренное украинское происхождение.