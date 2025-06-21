Что интересно, фамилии, которые имеют характерные суффиксы -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ський, -цкий и -зький, указывают на украинские корни. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка фамилий, которые указывают на коренное украинское происхождение

Полтавский

Такая фамилия имеет характерный для украинского языка суффикс "-ский". Он также может указывать на географическое происхождение или принадлежность человека к определенному месту. Сейчас известно о 663 владельцах этого родового имени, которые в основном живут на Востоке Украины. В реестрах фамилия Полтавский упоминается среди православного духовенства и репрессированных.

Кравчук

Родовое имя Кравчук имеет суффикс -ук, который также свидетельствует об украинском происхождении. Эта фамилия занимает 24 место среди самых популярных в Украине. Ее владельцами являются 37 095 человек, которые преимущественно живут в Киевской области. Что интересно, такое родовое имя упоминается в реестрах среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Коваленко

Эта фамилия имеет один из самых распространенных суффиксов в Украине, а именно -енко. В современном мире насчитывается 88 632 тысячи носителей этого родового имени. Его владельцы живут во всех областях Украины, но больше всего – в Днепровской, Киевской и Харьковской.

Ковпак

Суффикс -ак часто свидетельствует об украинских корнях фамилии. Родовым именем Ковпак могут похвастаться 1990 людей, которые преимущественно живут во Львовской и Киевской областях. Эта фамилия также упоминается в казацких реестрах за 1756 и 1649 годы.

Куница

Фамилии, которые образованы от названий животных, также указывают на коренное украинское происхождение. В Украине сейчас известно о 995 носителях родового имени Куница. В основном они живут в Черкасской и Киевской областях.

Фамилии, которые принадлежали коренным украинцам / Фото Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Напомним, ранее наша редакция рассказывала об украинских фамилиях, которые давали торговцам и купцам.