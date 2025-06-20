Волынь подарила гражданам десятки характерных фамилий, которые до сих пор можно услышать в селах и городах по всей стране. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылкой на видео языковеда Алины Острожской.

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Подборка украинских фамилий, которые указывают на волынское происхождение

В древности часто фамилия несла в себе немало информации о своем носителе. Нередко родовые имена указывали на профессию, характер, внешность или место рождения предка. Такие фамилии передавали знания о предках следующим поколениям.

На Волыни сформировались особые родовые имена, которые свидетельствовали о корнях своих владельцев. Некоторые фамилии были присущи только этому региону и имели характерные языковые черты. Одним из таких признаков является суффикс -чук, который чаще всего указывает на патронимическое происхождение. То есть фамилия была образована от имени отца или далекого предка.

Среди украинских фамилий, которые указывают на волынское происхождение:

Иванчук;

Мельничук;

Ковальчук;

Маланчук;

Улянчук;

Мартынчук;

Хомичук;

Яковчук;

Федорчук;

Кирилчук;

Макарчук;

Савчук;

Андрийчук;

Васильчук;

Степанчук;

Демчук;

Семенчук;

Романчук;

Никончук;

Матвийчук;

Остапчук;

Ильчук.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Заметим, что ранее мы рассказывали об украинских фамилии, которые давали самоуверенным и напыщенным людям. Владельцы этих родовых имен считали себя лучше других.