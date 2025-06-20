Волынь подарила гражданам десятки характерных фамилий, которые до сих пор можно услышать в селах и городах по всей стране. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 ссылкой на видео языковеда Алины Острожской.

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Подборка украинских фамилий, которые указывают на волынское происхождение

В древности часто фамилия несла в себе немало информации о своем носителе. Нередко родовые имена указывали на профессию, характер, внешность или место рождения предка. Такие фамилии передавали знания о предках следующим поколениям.

На Волыни сформировались особые родовые имена, которые свидетельствовали о корнях своих владельцев. Некоторые фамилии были присущи только этому региону и имели характерные языковые черты. Одним из таких признаков является суффикс -чук, который чаще всего указывает на патронимическое происхождение. То есть фамилия была образована от имени отца или далекого предка.

Среди украинских фамилий, которые указывают на волынское происхождение:

  • Иванчук;
  • Мельничук;
  • Ковальчук;
  • Маланчук;
  • Улянчук;
  • Мартынчук;
  • Хомичук;
  • Яковчук;
  • Федорчук;
  • Кирилчук;
  • Макарчук;
  • Савчук;
  • Андрийчук;
  • Васильчук;
  • Степанчук;
  • Демчук;
  • Семенчук;
  • Романчук;
  • Никончук;
  • Матвийчук;
  • Остапчук;
  • Ильчук.

Происхождение украинских фамилий Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Заметим, что ранее мы рассказывали об украинских фамилии, которые давали самоуверенным и напыщенным людям. Владельцы этих родовых имен считали себя лучше других.