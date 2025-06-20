Волинь подарувала громадянам десятки характерних прізвищ, які й досі можна почути в селах і містах по всій країні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 посиланням на відео мовознавиці Аліни Острозької.

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Добірка українських прізвищ, які вказують на волинське походження

У давнину часто прізвище несло у собі чимало інформації про свого носія. Нерідко родові імена вказували на професію, характер, зовнішність або місце народження предка. Такі прізвища передавали знання про пращурів наступним поколінням.

На Волині сформувалися особливі родові імена, які свідчили про коріння своїх власників. Деякі прізвища були властиві лише цьому регіону і мали характерні мовні риси. Однією з таких ознак є суфікс -чук, який найчастіше вказує на патронімічне походження. Тобто прізвище було утворене від імені батька чи далекого предка.

Серед українських прізвищ, які вказують на волинське походження:

Іванчук;

Мельничук;

Ковальчук;

Маланчук;

Улянчук;

Мартинчук;

Хомичук;

Яковчук;

Федорчук;

Кирилчук;

Макарчук;

Савчук;

Андрійчук;

Васильчук;

Степанчук;

Демчук;

Семенчук;

Романчук;

Никончук;

Матвійчук;

Остапчук;

Ільчук.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Зауважимо, що раніше ми розповідали про українські прізвища, які давали самовпевненим і пихатим людям. Власники цих родових імен вважали себе кращими за інших.