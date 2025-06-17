Такі прізвища могли доволі багато розповісти про своїх власників. Детальні про ці українські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова.

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Добірка українських прізвищ, які належали пихатим і самозакоханим

Родові імена Кокош, Кокоша та Кокошко утворені від слова "кокош", яке трактується як "півень". Наші предки нерідко давали такі прізвища самовпевненим та хвалькуватим людям. У сучасному світі відомо про понад 1700 носіїв, які проживають в Україні.

Водночас існують ще прізвища, які вказують на пихатість та гордовитість. Наприклад, родові імена Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель і Гергелюк сформовані від старовинного слова "гергель", яке означає "гусак”. Таких людей, ймовірно, не дуже полюбляли у суспільстві. Наразі налічується понад 2500 представників цих прізвищ. Власники таких родових імен живуть майже в усіх областях України.

Прізвища Нетреба, Нетребко та Нетребовський також можна додати до переліку тих, які належали пихатим і самозакоханим людям. В Україні нині мешкають 2268 людей з такими родовими іменами.

Серед інших прізвищ, які належали гордовитим українцям:

Дундук – 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні.

– 433 носії, які здебільшого живуть на Півдні Україні. Божко – відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України.

– відомо про 9057 власників прізвища, які живуть в усіх областях України. Індик – 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях.

– 487 представників родового імені, які переважно живуть у Запорізькій і Сумській областях. Індиченко – ним можуть похизуватися 276 українців, які здебільшого живуть на Київщині.

Прізвища, які належали самозакоханим людям / Фото Freepik

Зазначимо, що днями наша редакція розповідала про українські прізвища, які належали вихрестам. Це люди, які раніше сповідували певну віру, але згодом прийняли християнство.