Ці родові імена не можна назвати доволі популярними серед українців. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне медіа Ukrainian Free Genealogy.

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Добірка українських прізвищ, які давали тим, хто змінив віру

Прізвище Крижанівський утворене від польського слова krzyż, яке перекладається як "хрест". Саме тому це родове ім'я означає "той, хто прийняв хрест" та належало людям, яких змусили зробити вибір на користь християнства. В Україні проживає 2274 носії такого прізвища. Вони переважно мешкають у Київській та Чернівецькій областях.

Водночас родове ім'я Добровольський давали людям, які добровільно прийняли християнство. Наразі налічується приблизно 5755 власників цього прізвища, які здебільшого живуть на Київщині.

Серед інших родових імен, які належали вихрестам:

Вихрестенко – 10 власників прізвища, які живуть на Херсонщині.

Перехрестенко – 225 носіїв цього прізвища, які живуть переважно на Київщині.

Вихристюк – 1358 представників такого родового імені, які мешкають здебільшого у Чернівецькій області.

Перехристюк – 40 носіїв цього прізвища, які переважно живуть на Хмельниччині.

Новацький – 303 українці, які мають таке прізвище і живуть на Заході України.

Прізвища, що давали людям, яких змусили змінити віру / Фото Freepik

Зазначимо, наша редакція вже розповідала про українські прізвища, які мають єврейське походження.