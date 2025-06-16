Эти родовые имена нельзя назвать довольно популярными среди украинцев. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое медиа Ukrainian Free Genealogy.

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Подборка украинских фамилий, которые давали тем, кто изменил веру

Фамилия Крыжановский образована от польского слова krzyż, которое переводится как "крест". Именно поэтому это родовое имя означает "тот, кто принял крест" и принадлежало людям, которых заставили сделать выбор в пользу христианства. В Украине проживает 2274 носителя такой фамилии. Они преимущественно проживают в Киевской и Черновицкой областях.

В то же время родовое имя Добровольский давали людям, которые добровольно приняли христианство. Сейчас насчитывается примерно 5755 владельцев этой фамилии, которые в основном живут в Киевской области.

Среди других родовых имен, которые принадлежали вихрестам:

Вихрестенко – 10 владельцев фамилии, которые живут в Херсонской области.

Перехрестенко – 225 носителей этой фамилии, которые живут преимущественно в Киевской области.

Вихристюк – 1358 представителей такого родового имени, которые живут в основном в Черновицкой области.

Перехристюк – 40 носителей этой фамилии, которые преимущественно живут в Хмельницкой области.

Новацкий – 303 украинцы, которые имеют такую фамилию и живут на Западе Украины.

Фамилии, что давали людям, которых заставили изменить веру / Фото Freepik

Отметим, наша редакция уже рассказывала об украинских фамилии, которые имеют еврейское происхождение.