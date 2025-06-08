Большинство фамилий может указывать на род деятельности, черты характера или профессию предков. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Интересно Ваши предки были коренными украинцами: подборка фамилий, которые возникли в давние времена

Подборка фамилий еврейского происхождения

Зельман

В древности эта фамилия принадлежала представителям духовенства. Таким родовым именем могут похвастаться 345 украинцев, которые в основном живут во Львовской области. Стоит отметить, что фамилия Зельман упоминается среди репрессированных.

Габинет

Такое родовое имя давали людям, которые предоставляли церковные помещения в аренду. В Украине сейчас проживают 267 владельцев этой фамилии. В основном они живут в Черновицкой области. Известно, что это родовое имя упоминается среди репрессированных.

Абрамович

Это патронимическая фамилия, поскольку образовано от имени или прозвища отца. Сейчас известно о 1807 украинцах, которые имеют это родовое имя. Они преимущественно проживают на Западе Украины. Что интересно, эта фамилия упоминается среди шляхты Речи Посполитой, старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства и купечества.

Еврейское происхождение / Фото Freepik

Давидович

Это родовое имя можно назвать патронимическим, ведь его сформировали от имени родственников по отцовской линии. В современном мире насчитывается 1436 носителей такой фамилии, которые преимущественно живут во Львовской и Волынской областях. Такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 и 1571 годы.

Рабинович

Фамилия Рабинович тоже является патронимической. В Украине живут 253 человека, которые имеют это родовое имя. Такую фамилию чаще всего можно услышать в Киеве. Также известно, что это родовое имя упоминается среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых редких украинских фамилиях.