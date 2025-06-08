Більшість прізвищ може вказувати на рід діяльності, риси характеру або професію предків. Про це детальніше – пише LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Ваші предки були корінними українцями: добірка прізвищ, які виникли в давні часи

Добірка прізвищ єврейського походження

Зельман

У давнину це прізвище належало представникам духовенства. Таким родовим іменем можуть похизуватися 345 українців, які здебільшого живуть на Львівщині. Варто зазначити, що прізвище Зельман згадується серед репресованих.

Габінет

Таке родове ім'я давали людям, які надавали церковні приміщення в оренду. В Україні нині проживають 267 власників цього прізвища. Здебільшого вони мешкають у Чернівецькій області. Відомо, що це родове ім'я згадується серед репресованих.

Абрамович

Це патронімічне прізвище, оскільки утворене від імені або прізвиська батька. Наразі відомо про 1807 українців, які мають це родове ім'я. Вони переважно мешкають на Заході України. Що цікаво, це прізвище згадується серед шляхти Речі Посполитої, старшини Гетьманщини, православного духовенства, київського міщанства та купецтва.

Єврейське походження / Фото Freepik

Давидович

Це родове ім'я можна також назвати патронімічним, адже його сформували від імені родичів по батьківській лінії. У сучасному світі налічується 1436 носіїв такого прізвища, які переважно живуть у Львівській та Волинській областях. Таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1649 і 1571 роки.

Рабінович

Прізвище Рабінович теж є патронімічним. В Україні живуть 253 людини, які мають це родове ім'я. Таке прізвище найчастіше можна почути в Києві. Також відомо, що це родове ім'я згадується серед православного духовенства, київського міщанства та репресованих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найрідкісніші українські прізвища.