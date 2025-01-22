Приховують у собі давню історію: 24 українські прізвища, утворені від жіночих імен

У давнину наші предки нерідко давали прізвища, що походять від жіночих імен. Ці родові імена демонструють, як глибоко шанується роль матері у сім'ї.

Такі прізвища зазвичай утворювалися шляхом додавання певних суфіксів, характерних для української мови. Про прізвища, які походять від жіночих імен – розповідає 24 Канал з посиланням на "Етимологічний словник українських прізвищ".

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Добірка українських прізвищ, які походять від жіночих імен

Подібні прізвища часто вказували на походження, підкреслюючи, що конкретна людина походить із роду, де жінка, ймовірно, була головою сім'ї. Наприклад, родові імена Василищенко, Василисюк, Василишин і Василисяк могли свідчити про те, що предок цієї людини був сином або донькою Василиси.

Що цікаво, багато прізвищ також утворилося від імені Горпина, що є формою римського варіанту Агрипина. Серед них: Горпиненко, Горпинчук, Горпинич тощо.

Водночас чимала кількість українців може похизуватися прізвищами, утвореними від імені Галина, що має давньогрецьке коріння та означає "спокій". Серед таких варіантів: Галенко, Гальчук, Галкевич, Галюк, Галинець і Галич.

Крім цього, нерідко в Україні можна почути прізвища, які походять від імені Ярина, що трактується як "сонячна" та "світла". До них належать: Яренко, Яринчук, Ярич, Яринюк, Яринський тощо.

До того ж прізвища, утворені від імені Варвара, що має давньогрецьке походження та означає "іноземка" або "варварка", досить популярні серед українців. Варваренко, Варварчук, Варварук, Варварюк, Варварич, та Варварецький – поширені родові імена, тому їх представники живуть в усіх областях України.

Прізвища, які походять від жіночих імен / Фото Freepik

Які існують найдавніші прізвища в Україні

У Київській Русі люди нерідко, замість прізвищ, мали прізвиська. Вони допомагали підкреслити риси характеру, зовнішності чи рід занять носія. Втім, ці прізвиська не успадковувалися та не мали офіційного статусу. До найдавніших родових імен належать:

Сулима;

Логвиненко;

Білан;

Жадан;

Балух;

Найда;

Скорик;

Величко.

Більшість подібних прізвищ не збереглася до сучасності. Однак деякі давні родові імена ще можна почути в Україні