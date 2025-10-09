Щороку в грудні українці відзначають Різдво за новим стилем. Це свято приносить надію і радість усім, адже є чудовою нагодою зібратися родиною та провести гарно час.

Деякі люди починають готуватися до Різдва Христового заздалегідь. Про те, на який день тижня припадає свято – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар.

Коли буде Різдво 2025?

За новоюліанським календарем, у 2025 році в Україні офіційно святкуватимуть Різдво, як завжди, 25 грудня. Це свято припадає на четвер.

У цей день родини традиційно збираються за сімейним столом. На Різдво заведено відвідувати службу Божу в церкві, молитися та влаштовувати негучні сімейні застілля.

Увечері віряни починають ходити будинками сусідів, де співають колядки, за що отримують подарунки від господарів. Так, люди вітають один одного зі святом народження Спасителя.

Втім, деякі люди дотримуються старого календаря. Саме тому вони відзначатимуть Різдво Христове 7 січня, але вже у 2026 році.

Святкування Різдва / Фото Freepik

Різдво Христове: яка історія свята?